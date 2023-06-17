Мелитополь, 17 июня, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Два человека погибли, ребёнок получил ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Зеленополь Запорожской области. Об этом 17 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил Рогов, обстрел села Зеленополь Куйбышевского района со стороны украинских войск зафиксирован в 20:50 мск. Зарегистрировано три прилёта снарядов.

По предварительным данным, при обстреле погибли два мирных жителя, получил ранения ребёнок. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Рогов сообщил о двух сериях взрывов, которые прогремели в ночь на 17 июня во временно оккупированном Киевом городе Запорожье. Рогов уточнил, что после первой серии взрывов в городе включились сигналы воздушной тревоги, и добавил, что также работала украинская система ПВО, о жертвах и разрушениях, которыми сопровождается эта работа, данных пока нет.

Кроме того, 16 июня Рогов написал, что в Запорожье сложилась тревожная обстановка. По его данным, захватившие город украинские власти ведут массовые облавы и репрессии.