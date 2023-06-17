Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ по ДНР вынесли официальное предостережение жителю Петербурга, пытавшемуся в начале 2023 года установить контакты с представителями украинской армии с целью оказания ВСУ различной помощи, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Уточняется, что он намеревался выйти на связь с одним из подразделений территориальной обороны Вооружённых сил Украины, которое принимает непосредственное участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. В ведомстве также отметили, мужчина является гражданином России и Украины.

Сотрудники ФСБ посчитали, что своими действиями он планировал совершить государственную измену.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня в Москве правоохранительные органы задержали вместе с ещё с несколькими людьми победителя одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков). Вся группа задержанных намеревалась отправиться на Украину и вступить в ряды Русского добровольческого корпуса (РДК — организация, деятельность которой запрещена в России).

При них нашли и изъяли ножи, компьютеры, а также предметы и брошюры с нацистской символикой. 15 июня в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, которые собирались взорвать отдел МВД в Пятигорске.

Злоумышленники раздобыли компоненты для изготовления взрывного устройства. У них также изъяли символику террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).