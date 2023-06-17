Париж, 17 июня, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Двенадцать жандармов и один демонстрант пострадали в результате столкновений в ходе протестов во французском департаменте Савойя против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином. Об этом 17 июня сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокоскоростной поезд

Глава МВД Франции выразил поддержку пострадавшим жандармам и поблагодарил две тысячи правоохранителей, задействованных для охраны порядка в протестной акции.

О пострадавшем участнике акции протеста рассказал в ходе пресс-конференции префект Савойи Франсуа Равье. О состоянии пострадавших информация не поступала.

По данным телеканала BFMTV, более трёх тысяч человек приняли участие в протестной акции в Савойе, связанной со строительством высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином. Активисты недовольны возможными последствиями из-за строительства железной дороги для окружающей среды, в том числе для водных ресурсов.

Евросоюз поддержал проект строительства железной дороги между Лионом и Турином, предусматривающий прокладку тоннеля через Альпы длиной 57,5 км. Стоимость проекта оценивается более чем в 26 миллиардов евро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что демонстрация противников высокоскоростной железнодорожной дороге Лион — Турин в департаменте Савойе переросла в столкновения с полицией. Радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками и петардами. Полиция в ответ применила гранаты со слезоточивым газом. В результате взрыва пиротехники загорелась трава вдоль дороги и железнодорожных путей.