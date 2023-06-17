Дамаск, 17 июня, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки совершили один обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в этой арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он уточнил, что это произошло в провинции Идлиб. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

В Идлибскую зону деэскалации входят провинция Идлиб, а также части провинций Алеппо, Латакия и Хама. Всего в Сирии создали четыре зоны деэскалации.

Они появились после четвертой международной конференции по этой арабской стране, которая проходила в Астане в мае 2017 года. Соответствующее решение приняли по итогам мероприятия.

Соответствующий меморандум подписали Россия, Иран и Турция, которые являются странами — гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года велась гражданская война.