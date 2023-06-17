Париж, 17 июня, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Французская газета Le Figaro опубликовала статью, в котором цитируется заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинская армия «наступает», несмотря на серьёзное сопротивление со стороны российских войск. Читатели издания начали оставлять свои комментарии под публикацией на сайте газеты, они стали обвинять Киев в обмане.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Один из них назвал положение ВСУ катастрофой, которую пытаются «красиво преподнести». Он отметил, что правда всё равно становится известна, а также призвал к миру и переговорам.

В комментариях также попытались объяснить, почему Киев пошёл на обман.

«Не думаете ли вы, что контрнаступление скоро потерпит фиаско? Неслучайно нам рассказывают выдумки о происходящем», — написал читатель.

Еще один пользователь указал на то, что США и ЕС пошли на «авантюру», которая становится «всё более и более трагичной». Читатель также предположил, что Украина придёт в плачевное состояние, когда конфликт завершится, а пока происходит накачка ВСУ военной помощью.

«Пока киевский клоун продолжает выпрашивать оружие и деньги, а все страны участвуют в этом цирке, никто не размышляет о переговорах», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня американский журналист и ведущий шоу Dive Джексон Хинкл предложил назвать контрнаступление ВСУ суицидальной миссией Украины. Он выразил мнение, что наступательная операция киевской армии оказалась колоссальным провалом и не дала никакого результата украинской стороне.

15 июня газета The Washington Post написала о том, что ВСУ не могли отложить контрнаступление, поскольку Киеву требовалось добиться результатов до наступления зимы и показать Запад, что украинские войска способны одерживать победы над Россией на поле боя.