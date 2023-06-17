В Молдавии оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишинёве
В Молдавии оппозиционная партия выступила против ЛГБТ-марша в Кишинёве
Кишинёв, 17 июня, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Против ЛГБТ-марша, проведение которого запланировано в Кишинёве на 18 июня, выступила оппозиционная в Молдавии партия «Возрождение». Об этом 17 июня заявил на брифинге один из членов партии, депутат парламента Василий Боля.
«Я вижу необходимость ограничить эти акции, которые пройдут в воскресенье, — ЛГБТ-марш, потому что эти акции угрожают безопасности и общественному порядку в обществе, а также правам других граждан», — указал Боля.
Член бюро партии «Возрождение» Наталья Параска от лица матерей выступила категорически против навязывания детям какой-либо сексуальной ориентации или идеологии. Она предупредила об опасных ситуациях, которые вызывают представители ЛГБТ-сообщества в традиционном обществе и призвала власти Молдавии уберечь детей от секс-пропаганды и подарить им счастливое детство.
Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M проводит в Кишиневе фестиваль Moldova Pride, который организаторы планируют завершить 18 июня показательным маршем представителей секс-меньшинств по улицам Кишинёва. Мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что не даст разрешения на проведение данного мероприятия.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Европарламент в конце 2022 года призвал Молдавию «принять меры по защите представителей ЛГБТ». В частности, Молдавии предлагается отменить закрепленный в конституции запрет на однополые браки.