Кишинёв, 17 июня, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Против ЛГБТ-марша, проведение которого запланировано в Кишинёве на 18 июня, выступила оппозиционная в Молдавии партия «Возрождение». Об этом 17 июня заявил на брифинге один из членов партии, депутат парламента Василий Боля.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Я вижу необходимость ограничить эти акции, которые пройдут в воскресенье, — ЛГБТ-марш, потому что эти акции угрожают безопасности и общественному порядку в обществе, а также правам других граждан», — указал Боля.

Член бюро партии «Возрождение» Наталья Параска от лица матерей выступила категорически против навязывания детям какой-либо сексуальной ориентации или идеологии. Она предупредила об опасных ситуациях, которые вызывают представители ЛГБТ-сообщества в традиционном обществе и призвала власти Молдавии уберечь детей от секс-пропаганды и подарить им счастливое детство.

Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M проводит в Кишиневе фестиваль Moldova Pride, который организаторы планируют завершить 18 июня показательным маршем представителей секс-меньшинств по улицам Кишинёва. Мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что не даст разрешения на проведение данного мероприятия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Европарламент в конце 2022 года призвал Молдавию «принять меры по защите представителей ЛГБТ». В частности, Молдавии предлагается отменить закрепленный в конституции запрет на однополые браки.