Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на Украине возник из-за готовившейся западными странами гибридной войны против Российской Федерации, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи Владимира Путина с лидерами стран Африки в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

В числе участников миротворческой африканской миссии — президенты ЮАР и Сенегала Сирил Рамафоса и Маки Салль, а также главы Коморских островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема.

«Ситуация вокруг Украины сложилась… в результате долгие годы готовившейся Западом гибридной войны против России с превращением Украины в инструмент этой войны», — сказал Лавров в беседе с журналистами в субботу, 17 июня.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с руководителями стран Африки президент России Владимир Путин показал парафированный договор с Украиной, включавший в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Глава российского государства отметил, что Владимир Зеленский подписал декрет, запрещающий проводить переговоры с Россией.

Также Путин напомнил представителям африканской делегации, что Россия в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций имела право признать территории, объявившие о своей независимости, и встать на их защиту. Президент России подчеркнул, что именно Киев развязал войну на Украине, начав боевые действия против республик Донбасса в 2014 году.