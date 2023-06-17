Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Инвестиционная обстановка в России активно развивается, и это подтверждает то, сколько контрактов заключили участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Как раз оживлённая атмосфера форума в плане заключения конкретных договорённостей говорит о том, что внутренний инвестиционный климат в стране хороший, растёт активность, и это тоже очень здорово», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия не собирается становиться закрытой страной и добиваться полной экономической независимости, она заинтересована в зарубежных инвестициях. Для этого готовы создавать специальные привилегированные условия. Пресс-секретарь также отметил, что состав участников ПМЭФ от года к году меняется в связи изменениями в мире, но интерес сохраняется.

«Уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены. И это — позитивно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также уверен, что многие предприниматели из стран Запада хотели приехать в Санкт-Петербург на форум, но испугалась.

«Придёт время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в организационном комитете ПМЭФ сообщили, что по итогам форума, длившегося с 14 по 17 июня, его участники подписали 900 договоров на общую сумму почти 4 трлн рублей. В этот показатель не вошли контракты, цена которых является коммерческой тайной.

Песков по итогам форума подчеркнул, что не все делегации, которые подали заявки на участие, смогли приехать. В ПМЭФ приняли участие 17 тыс. представителей из 130 стран.