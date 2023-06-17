Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми не учитывающие позицию России мирные инициативы. Об этом он сообщил 17 июня в интервью интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы будем отстаивать нашу позицию. Те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируются с нашей позицией, конечно, будут для нас неприемлемы, но мы все равно открыты к диалогу. В отличие от украинской стороны», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков упомянул, что, судя по сообщениям СМИ, в Киеве предложение о мирном урегулировании, поступившее 16 июня от делегации глав стран Африки, восприняли недружелюбно.

Ранее президент России Владимир Путин допустил мирное урегулирование ситуации на Украине при другой администрации США. Глава государства отметил, что бывший американский президент Дональд Трамп тоже ввёл против России множество санкций ещё до украинского кризиса, но при этом Путин не стал отрицать, что во многом решение зависит в том числе и от правительства США. Так российский лидер ответил на просьбу высказаться о заявлениях Трампа, сказавшего, что, будь он президентом, вооружённого конфликта на Украине бы не случилось.

В свою очередь, как сообщало ИА Регнум, главы стран Африки заявили о собственном предложении по мирному урегулированию украинского конфликта. Страны-участницы мирной миссии выразили общее мнение о том, что можно провести переговоры конфликтующих сторон без отвода войск, а затем определить «рамки прочного мира». В миссию вошли президенты Южно-Африканской Республики и Сенегала Сирил Рамафоса и Маки Салль, главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.