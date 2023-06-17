Москва, 17 июня, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Россия продолжит проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине и добиться поставленных целей. Об этом 17 июня заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и мы намерены добиться своих целей», — сказал он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что позиция России соответствует Уставу ООН и международному праву. Москва ценит все инициативы по мирному урегулированию конфликта, но считает неприемлемыми предложения, которые не коррелируют с заявленными целями.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами подчеркнул, что возможно корректирование целей СВО, если меняется текущая ситуация, но в целом они носят фундаментальный характер, их менять не будут.

Российская армия начала проводить спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин объявил, что СВО необходимо провести для демилитаризации и денацификации Украины, а также для защиты жителей Донбасса. Он неоднократно повторял, что эти цели необходимо выполнить.