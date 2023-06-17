Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 17 июня, что Россия готова к диалогу по контролю над вооружениями и считает его жизненно необходимым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия готова к диалогу, считает, что он жизненно необходим, и что он в интересах наших двух стран и всех остальных», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что в целом ситуация с контролем над вооружениями находится в плохом состоянии.

«В целом ситуация в области контроля над вооружениями скорее плохая, чем хорошая. Она нуждается в срочных переговорах, действительно, наверное, двусторонних, российско-американских, и в более расширенном формате», — пояснил Песков в интервью «Известиям».

Он указал, что для переговоров необходим потенциал, но взаимодействие с Вашингтоном в данный момент времени настолько плохое, что находятся на низкой точке, не позволяющей говорить о конкретном диалоге.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков также ранее заявил, что ситуация в сфере контроля над вооружениями до предела острая. Дипломат уточнил, что по вине США многие элементы прошлой архитектуры в данной области либо разрушены, либо находятся в полулетальном состоянии. Рябков добавил, что Вашингтон попытается преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Россия приостановила действие Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а приостанавливает в нём участие страны из-за политики США. Позднее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил приостановку договора, отметив, что не имеет по нему никаких контактов с США. При этом в Кремле ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.