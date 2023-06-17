Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Подготовка к предстоящему саммиту Россия — Африка в Санкт-Петербурге идёт полным ходом. Об этом сообщил президент Владимир Путин 17 июня на встрече с лидерами африканских стран.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Уверен, что в ходе этого мероприятия удастся определить новые перспективные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что данный саммит станет знаковым событием. Он также отметил, что отношение РФ со странами Африками активно развиваются.

Саммиту Россия — Африка пройдёт с 26 по 29 июля. Это будет второе подобный форму. Стороны договорились его проводить раз в три года. В период между саммитами проходят политические консультации министров иностранных дел РФ и африканских государств, являющихся действующими, предыдущими и будущими председателями Африканского союза.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков 17 июня отметил, что уже есть «внушительный список» лидеров стран, которые подтвердили своё участие. Пока он не стал называть их точное количество.