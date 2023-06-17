Донецк, 17 июня, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ в ДНР вынесли официальное предостережение жителю Санкт-Петербурга, который в начале 2023 года пытался установить контакты с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила 17 июня пресс-служба ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идёт об одном из подразделений территориальной обороны ВСУ, непосредственно участвующего в боевых действиях.

Мужчина одновременно является гражданином России и Украины. Он пытался установить контакты с представителями ВСУ для последующего оказания им различного рода помощи. Его действия в ФСБ расценили как намерение совершить госизмену.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение по подозрению в госизмене жителю Санкт-Петербурга, который пытался связаться с ВСУ, чтобы оказать им помощь. Так, в конце 2022 года мужчина обратился к представителям одной из украинских военных организаций через мессенджер. Он предлагал помощь, а также интересовался, может ли вступить в ряды украинской армии.

До этого житель Петрозаводска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене. Мужчина планировал выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России.