Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией 17 июня в Санкт-Петербурге заявил, что Россия по уставу ООН имела право признать новые регионы сначала независимыми, а затем оказать содействие, защитив их.

Российский лидер при этом подчеркнул, что логика действий России в связи с развитием ситуации на Украине является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН.

Путин напомнил членам африканской делегации, что Киев начал боевые действия против Донбасса в 2014 году, развязав войну на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Путина с делегацией из стран Африки стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников миссии — президенты ЮАР и Сенегала Сирил Рамафоса и Маки Салль, а также главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема.

На встрече президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал президенту России об африканском плане по мирному урегулированию конфликта на Украине. Африканский мирный план состоит из 10 пунктов. План подразумевает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными.

Также Путин показал руководителям стран Африки парафированный договор с Украиной. Российский лидер уточнил, что проект стамбульского договора учитывал всё, даже количество вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. Однако Украина отказалась от договорённостей как только Россия отвела войска от Киева.