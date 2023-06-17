Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией 17 июня назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для Москвы.

Кадр из видео Путин назвал приоритетом развитие отношений РФ со странами Африки

«Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений с африканским союзом. Также Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами Африки при невмешательстве во внутренние дела, добавил Путин.

Переговоры президента России с делегацией из стран Африки стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников миссии — президенты ЮАР и Сенегала Сирил Рамафоса и Маки Салль, а также главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема.

Ранее Путин и Рамафоса уже обсудили африканский план по телефону.

В Санкт-Петербурге на площадке ExpoForum 26–29 июля пройдёт саммит Россия — Африка. Ожидается, что новая встреча представителей стран Африки с российскими партнёрами будет шире по тематике, в том числе из-за включения блока по гуманитарному сотрудничеству.

Президент России 25 мая выразил уверенность, что саммит Россия — Африка определит новые задачи по расширению сотрудничества Москвы с африканскими партнёрами. Он отметил, что Москва всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки.