Путин назвал приоритетом для России развитие отношений со странами Африки
Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией 17 июня назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для Москвы.
«Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений с африканским союзом. Также Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами Африки при невмешательстве во внутренние дела, добавил Путин.
Переговоры президента России с делегацией из стран Африки стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников миссии — президенты ЮАР и Сенегала Сирил Рамафоса и Маки Салль, а также главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема.
Ранее Путин и Рамафоса уже обсудили африканский план по телефону.
В Санкт-Петербурге на площадке ExpoForum 26–29 июля пройдёт саммит Россия — Африка. Ожидается, что новая встреча представителей стран Африки с российскими партнёрами будет шире по тематике, в том числе из-за включения блока по гуманитарному сотрудничеству.
Президент России 25 мая выразил уверенность, что саммит Россия — Африка определит новые задачи по расширению сотрудничества Москвы с африканскими партнёрами. Он отметил, что Москва всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки.