Лисичанск, Украина, 17 июня, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Четверо жителей Лисичанска Луганской Народной Республики получили тяжёлые ранения вследствие обстрела города со стороны ВСУ. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в администрации города.

«16 июня в очередной раз произошли трагические события в Лисичанске. Мирный частный сектор попал под обстрел около 17:00. Результат бессмысленных действий украинских военных — четверо тяжелораненых гражданских», — говорится в сообщении.

Пострадавшими в результате обстрела стали молодая семейная пара и пожилые женщина и мужчина. Как сообщил Луганский информационный центр, всех их незамедлительно доставили в госпиталь Луганска.

Об обстреле Лисичанска украинскими военными ИА Регнум также сообщало 27 марта. Как заявили в представительстве ЛНР в центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел вёлся исключительно по гражданской территории, где не было ни военнослужащих, ни военных объектов. В результате обстрела пострадало здание больницы и близлежащие дома. Снаряд, прямо попавший в больницу, пробил крышу.