Париж, 17 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Демонстрация противников высокоскоростной железнодорожной дороге Лион-Турин собрались 17 июня в департаменте Савойе. Как сообщил BFM TV акция протеста переросла в столкновения с полицией.

По данным МВД Франции, к демонстрации присоединились 3000 человек, по сообщениям организаторов — более 4000. В полиции перед началом акции заявили, что ожидают до 5000 активистов, в том числе около 400 радикалов.

Спустя чуть больше двух часов после начала движения колонны радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками и пиротехникой. Полиция в ответ применила гранаты со слезоточивым газом. В результате взрыва пиротехники загорелась трава вдоль дороги и железнодорожных путей.

При поддержке Европейского союза новая высокоскоростная железнодорожная линия должна в конечном итоге соединить Лион и Турин, причем 70% путей во Франции и 30% в Италии, с туннелем протяженностью 57,5 км, пересекающим Альпы. Противники проекта осудили экологические последствия, которые может вызвать строительство.