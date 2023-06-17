Новая Каховка, Украина, 17 июня, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Участвующие в ликвидации последствий наводнения в Новой Каховке Херсонской области постоянно находятся под угрозой артиллерийских обстрелов от ВСУ и атак с помощью беспилотников. Об этом 17 июня сообщил журналистам глава администрации городского округа Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Самой большой проблемой, которая от нас не зависит, является то, что нас обстреливают ежедневно. Не просто обстрелы, здесь и дроны», — рассказал он.

Леонтьев сообщил, что под удар попали больница и места эвакуации. Также противник обстреливает места, где идут восстановительные работы. Один из работников получил контузию.

«По счастливой случайности или божьему благословению остался живым», — отметил глава городской администрации.

Накануне в Новой Каховке сообщили, что больницу атаковали три украинских БПЛА. В больнице находились пациенты и медработники. Четыре человека получили ранения.

В ночь на 6 июня ВСУ в ходе очередного обстрела Каховской ГЭС нанесли критические разрушения задвижкам и начался неконтролируемый сброс воды. Ниже по течению Днепра затопило свыше 30 населённых пунктов. Спасатели эвакуировали более 7,5 тыс. человек из затопленных районов.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее 17 июня сообщил, что вода отступила в Новокаховском городском и Алешкинском муниципальном округах. В Голой Пристани вода сошла до уровня 0,05 метра. По прогнозам Днепр вернётся в русло к 19 июня.