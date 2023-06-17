Вашингтон, 17 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден не считает, что Украина должна входить в состав Североатлантического альянса (НАТО) по упрощенному сценарию, так как она должна выполнить обязательные стандарты. Мнение американского лидера по этому вопросу 17 июня распространил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Нет. Они должны отвечать тем же стандартам», — сказал Байден в ответ на вопрос о том, намерен ли он упростить процесс вступления Украины в альянс.

Американский лидер уточнил, что в виду этого США не собираются упрощать эту процедуру для Киева

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня газета Politico написала, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам — участницам альянса согласиться с возможностью вхождения Украины в блок по упрощённой процедуре без выполнения плана действий по членству (ПДЧ). По данным издания, в НАТО увеличивается количество такой упрощенной процедуры вхождения Киева в альянс.

В свою очередь 3 июня украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украины нужно принять в НАТО безо всякого ПДЧ. По его утверждению, это механизм уже себя изжил.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Вашингтон продолжает быть сторонником политики «открытых дверей» по вопросу вступления Украины в НАТО. При этом он указал, что этот вопрос необходимо согласовать со всеми странами — членами НАТО.