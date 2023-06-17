Вашингтон, 17 июня, 2023, 17:39 — ИА Регнум. В США снова отложили запуск новейшего атомного реактора в штате Джорджия, сообщило издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

На станции Вогтль есть два энергоблока, построенные в 1970-80-х годах. Запуск третьего энергоблока отложили из-за поврежденного водородного уплотнения. Следующий пуск назначили на июль.

В АЭС Southern Company сообщили, что четвертый блок собираются закончить в четвертом квартале 2023 года или в первом квартале 2024 года. В настоящее время проводятся его испытания.

Строительство реакторов на станции Вогтль началось в 2013 году. Изначально третий реактор планировали запустить в 2017 году, а четвертый — в 2018 году. Сейчас же цена строительства выросла на $16 млрд. При этом после запуска станция должна стать крупнейшим источником энергии в США.

Как сообщало ИА Регнум, в США для нужд Пентагона разрабатывают небольшой термоядерный реактор, прототип которого к 2027 году планируется отправить в космос. Запуск наметили на 2027 год. Устройство под названием «Орбитрон» может стать своего рода батарейкой, которая сможет обеспечивать подачу энергии космическим кораблям.