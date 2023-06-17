Киев, 17 июня, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В Киевской области прогремели взрывы. Об этом стало известно в субботу, 17 июня. В регионе объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Киевская областная администрация заявила также о работе средств противовоздушной обороны в области. Данные привело украинский Telegram-канал Klymenko Time.

Комментариев со стороны Минобороны России не поступало.

ИА Регнум сообщало также о взрывах в Киеве, Кривом Роге и нескольких других городах Украины после объявления воздушной тревоги. Первые взрывы раздались в Днепропетровске около двух часов ночи, позже прогремела ещё серия взрывов, также они раздались неподалёку от Харькова, очевидцы сообщали о пожаре в городе. Затем взрывы прогремели в Кривом Роге и Киеве.

Также ранее мощные взрывы прогремели снова в Киеве и Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Сообщалось о взрывах во Львовской и Житомирской областях. В Киевской области произошёл взрыв с последующим пожаром. Информацию об инциденте подтвердили жители региона, причина пожара осталась неизвестной. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.