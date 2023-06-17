Москва, 17 июня, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов назвал доллар токсичной валютой и заявил, что вложения в рубль хорошо помогают формировать сбережения. Комментируя тему 17 июня, он отметил, что сейчас появляется много новых способов для этого.

Сергей Карпухин/ТАСС Министр финансов России Антон Силуанов

«Доллар, всё-таки, «токсичная» валюта, поэтому юань становится всё интереснее и интереснее. Но у нас появляется много новых инструментов в рублях, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан. Поэтому наряду с иностранными валютами рубль и вложения в него — хороший инструмент», — заявил глава Минфина в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

В рамках стратегии развития до 2030 года Минфин разрабатывает программу добровольных долгосрочных сбережений граждан, которая позволит получать допдоход к госвыплатам после выхода на пенсию, в частности, к примеру, вкладываться в облигации федерального займа.

Ранее Силуанов заявил, что рубль и юань уже заменяют доллар в расчётах. Он отметил, что в торговле между Россией и Китаем уже более 70% расчётов проводится в национальных валютах, хотя ещё несколько лет назад этот показатель был не более 30%. Силуанов подчеркнул, что использование нацвалют во взаиморасчётах выгодно и надёжно. Он также назвал использование национальных валют приоритетом для России из-за опасности долларовых операций. Министр указал, что другие страны также перенимают опыт России, так как не хотят сталкиваться с проблемами, когда против них могут ввести санкции и заморозить активы.