Москва, 17 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Нарушение логистики, затопление полей и зернохранилищ после разрушения Каховской ГЭС могут спровоцировать дефицит зерна. Такого развития событий опасаются США и страны ЕС, сообщил 17 июня обозреватель РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Газета The Wall Street Journal сообщила о подорожании июльских контрактов на пшеницу и кукурузу на Чикагской бирже. При этом дешёвые украинские поставки сдерживали мировые цены на продовольствие, а теперь на это рассчитывать не приходится. Так, фьючерсы на пшеницу прибавили 3,8% — до 6,48 доллара за бушель, на кукурузу — почти 2%.

В материале также сообщается, что сложившейся ситуацией обеспокоены и во Франции. Депутат Алексис Джолли уверен, что сокращение производства и экспорта пшеницы с Украины разгонит и так невыносимую для французов инфляцию.

Кроме того, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов пояснил, что из-за разрушения Каховской ГЭС аграрии столкнутся с проблемой вывоза зерна. По его словам, доставить пшеницу в порт теперь сложно, на автомобиле — дорого, а железнодорожных зерновозов не хватит.

Однако аналитики пока не предвидят резкого роста мировых цен на пшеницу. Они полагают, что затопление не повлияет на продовольственное снабжение и объем ресурсов в этом сельскохозяйственном сезоне.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня из-за ракетного удара ВСУ разрушилась плотина Каховской ГЭС. Это привело к затоплению более 30 населённых пунктов в регионе, спасателям пришлось эвакуировать более 47 тысяч человек. В большей степени пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.

Врио главы региона Владимир Сальдо 16 июня сообщил, что количество погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС из-за обстрела ВСУ увеличилось до 25 человек.

Президент России Владимир Путин объявил, что государство сделает всё возможное для помощи пострадавшим из-за наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что авария создала большую, но решаемую проблему.