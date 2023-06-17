Киев, 17 июня, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Власти Украины собираются представить в Лондоне план по превращению страны до 2050 года в «энергетический хаб Европы», на который они хотят получить 400 млрд долларов. Об этом 17 июня сообщило украинское издание Forbes. ua.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в 7 раз, добыча газа — в 4 раза, нефти — более чем в 6 раз. В энергетику будет инвестировано более 400 миллиардов долларов», — привело издание данные презентации.

Уточняется, что правительство Украины хочет представить это «будущее украинской энергетики» международным партнёрам и донорам киевских властей в Лондоне на международной конференции по восстановлению страны.

Также в проекте утверждается, что украинские власти хотят локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и производить ядерное топливо. При этом Киев намерен вывести из строя угольные ТЭС, заменив их на ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.

Кроме того, в программе планируется увеличить нефтедобычу в 6,7 раза (до 15 млн баррелей), экспорт газа — до 66 млрд кубометров, а переработка нефти должна составить 11 млн тонн. Помимо этого, Киев сообщит о планах построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и нарастить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Евросоюза в пять раз (до 10 ГВт).

Как отметил в беседе с изданием директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, указанные в презентации цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как эти планы превышают немногим менее амбициозную энергетическую стратегию киевских властей.

«Партнёры просили перечень конкретных реформ и проектов, которые будут сделаны в ближайшее время, но мы привезём это», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять в практическом плане. Глава государства указал, что украинский ВПК «ни шиша не производит и скоро перестанет существовать». Он уточнил, что Украина не долго протянет исключительно на импорте вооружений и боеприпасов.

В декабре 2022 года Путин заявил, что украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Президент отметил, что собственной базы на Украине скоро не останется, а в России она только растёт.