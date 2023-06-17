В Россию экстрадировали из Ирака участницу ИГ*
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ
Москва, 17 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Участницу ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Лейлу Гатагажеву экстрадировали в Россию с территории Ирака, сообщили 17 июля в пресс-службе МВД.
Иван Шилов ИА REGNUM
«В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Гатагажеву доставили в Россию сотрудники МВД и ФСИН в сопровождении представителей НЦБ Интерпола.
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