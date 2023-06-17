Москва, 17 июня, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Кристины Бабушкиной, сообщил 17 июня Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По информации источника, когда сотрудники ГИБДД остановили в центре Москвы автомобиль Бабушкиной и её супруга Андрея Гацунаева, в котором нашли свёрток с белым веществом, муж актрисы начал вести себя неадекватно: пытался съесть свёрток, и укусил за палец сотрудника ДПС.

На следующий день Андрея Гацунаева доставили в наручниках. Актрисе Кристине Бабушкиной удалось избежать привлечения к ответственности.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813835" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль задержали в Москве на Коровьем Валу 16 июня. Во время проверки документов у актрисы обнаружили пакет с белым порошком. Супругов задержали и отправили на медосвидетельствование. Позже стало известно об отмене спектакля, в котором играет Бабушкина и который должен был состояться в театре Ермоловой в Москве. Причину отмены не сообщили.

Вечером 16 июня в квартире актрисы Кристины Бабушкиной и её мужа в доме на Краснохолмской улице прошли обыски.

Следственный комитет возбудил против Гацунаева дело по статьям о незаконном обороте наркотиков и применении насилия к представителю власти.

Мать Гацунаева рассказала ИА Регнум, что уверена, что порошок им подбросили или случайно оставил кто-то из друзей после празднования дня рождения Андрея. Она заверила, что Кристина и Андрей ничего общего с наркотиками не имеют. Женщина также заявила, что постоянно общается с парой и точно бы заметила какие-то признаки наркозависимости.