Москва, 17 июня, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили, используя FPV-дроны, один из опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации, сообщило 17 июня Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Ведомство опубликовало видео атаки по украинским силам. Российские военные применили беспилотник квадрокоптерного типа.

Операторы беспилотника обнаружили опорный пункт с боевиками ВСУ со стрелковым оружием и противотанковыми средствами поражения.

«В результате удара украинские националисты и вооружение были уничтожены», — сообщили в Минобороны.

Атаку российские военные осуществили на южнодонецком направлении.

17 июня начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев рассказал об уничтожении российской авиацией объектов ВСУ на соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском тактических направлениях.

В Минобороны 17 июня сообщили об уничтожении в районе города Краматорска в ДНР украинского вертолёта Ми-24. На сегодняшний день за время СВО российская армия уничтожила 444 самолётов, 239 вертолётов, 4668 беспилотников, 426 ЗРК, а также более десяти тысяч танков и других бронемашин.