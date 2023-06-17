Париж, 17 июня, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо предположил, на что может пойти Запад после неудачных попыток наступления украинских войск в Донбассе. О том, что это может быть серьёзная эскалация, он заявил в субботу, 17 июня. Филиппо описал три возможных варианта развития событий.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?», — задался Филиппо вопросом в своём Twitter.

Политик заметил, что контрнаступление ВСУ долгое время ожидали во всём мире, но не получили того, чего ожидали. Таким образом, Филиппо констатировал фиаско украинских войск. В завершении размышления он призвал остановить происходящий на Украине «беспредел» и начать мирные переговоры.

Ранее ИА Регнум приводило слова Филиппо о том, что в США могут возникнуть серьёзные дебаты из-за поддержки Киева после начала работы палаты представителей в новом составе. Он заявил, что возможные противоречия будут выглядеть как «кровавая бойня».