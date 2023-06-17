В Британии решили отказаться от «слишком мужских» званий в армии
The Times: в британской армии решили отказаться от слишком «мужских» званий
Лондон, 17 июня, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании рассматривают возможность замены таких воинских званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно нейтральные термины, так как эти считаются чрезмерно мужественными. Об этом 17 июня написала газета The Times.
«Генерал Патрик Сандерс, начальник генерального штаба, может перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие нововведения призваны стать частью периодического пересмотра терминологии, и уточняется, что глава британского генштаба решил рассмотреть такую возможность из-за части военнослужащих-женщин, которые пожаловались на то, что из-за мужественности этих званий ощущают себя униженными.
В то же время, указывается, что другая часть женщин из числа британских военнослужащих категорически против таких новшеств, так как гордится этими званиями. Также один из военных рассказал изданию, что считает этот вопрос «чепухой, связанной с культурной войной».
Как указывает газета, окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в течение ближайшего времени. При этом издание напомнило, что в 2022 году Королевские военно-воздушные силы Великобритании изменили слово «авиатор» на более гендерно нейтрального «авиаспециалиста».
Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что он был возмущён, когда узнал, что на саммите ОБСЕ в 2021 году используются так называемые гендерно-нейтральные туалеты. Глава МИД отметил, что ему заявили, что теперь в ОБСЕ всё общее и добавил, что это «не по-людски».