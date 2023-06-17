Лондон, 17 июня, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании рассматривают возможность замены таких воинских званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно нейтральные термины, так как эти считаются чрезмерно мужественными. Об этом 17 июня написала газета The Times.

Guido Kirchner/Global Look Press Вооружённые силы Великобритании

«Генерал Патрик Сандерс, начальник генерального штаба, может перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие нововведения призваны стать частью периодического пересмотра терминологии, и уточняется, что глава британского генштаба решил рассмотреть такую возможность из-за части военнослужащих-женщин, которые пожаловались на то, что из-за мужественности этих званий ощущают себя униженными.

В то же время, указывается, что другая часть женщин из числа британских военнослужащих категорически против таких новшеств, так как гордится этими званиями. Также один из военных рассказал изданию, что считает этот вопрос «чепухой, связанной с культурной войной».

Как указывает газета, окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в течение ближайшего времени. При этом издание напомнило, что в 2022 году Королевские военно-воздушные силы Великобритании изменили слово «авиатор» на более гендерно нейтрального «авиаспециалиста».

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что он был возмущён, когда узнал, что на саммите ОБСЕ в 2021 году используются так называемые гендерно-нейтральные туалеты. Глава МИД отметил, что ему заявили, что теперь в ОБСЕ всё общее и добавил, что это «не по-людски».