В Новосибирске после жалоб отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
В Новосибирске отменили спектакль с выступающими против России Раппопорт и Серебряковым
Новосибирск, 17 июня, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В Новосибирске после возмущения горожан, отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с активно выступающими против России Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым. Представление было запланировано на 20 июня. Информация об этом появилась на сайте «Кассы. ру».
Официально, причины отмены спектакля не озвучивались. Однако известно, что жители города забросали руководство театра гневными письмами с требованиями отменить «антироссийское» действо.
Серебряков во время выступления на студенческом форуме в Лондоне рассказал, что находится в «сплошном окружении врагов» и «вынужден демонстрировать псевдопатриотизм». При этом, Раппопорт осудила в соцсетях спецоперацию, заявив, что ей «стыдно и страшно».
Спектакль о большой любви и атомной бомбе «Эйнштейн и Маргарита» поставил режиссер Александр Марин по пьесе Александра Гельмана «Альмар».
Согласно данным агрегаторов по продаже билетов, спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с тем же составом запланирован в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве 2, 3 и 4 июля 2023 года.