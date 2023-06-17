Новосибирск, 17 июня, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В Новосибирске после возмущения горожан, отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с активно выступающими против России Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым. Представление было запланировано на 20 июня. Информация об этом появилась на сайте «Кассы. ру».

Кадр из видео Спектакль «Эйнштейн и Маргарита»

Официально, причины отмены спектакля не озвучивались. Однако известно, что жители города забросали руководство театра гневными письмами с требованиями отменить «антироссийское» действо.

Серебряков во время выступления на студенческом форуме в Лондоне рассказал, что находится в «сплошном окружении врагов» и «вынужден демонстрировать псевдопатриотизм». При этом, Раппопорт осудила в соцсетях спецоперацию, заявив, что ей «стыдно и страшно».

Спектакль о большой любви и атомной бомбе «Эйнштейн и Маргарита» поставил режиссер Александр Марин по пьесе Александра Гельмана «Альмар».

Согласно данным агрегаторов по продаже билетов, спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с тем же составом запланирован в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве 2, 3 и 4 июля 2023 года.