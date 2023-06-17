Симферополь, 17 июня, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ нужно Киеву, чтобы добиться более удачных условий для переговоров с Россией, заявил 17 июня глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Главное, чего они добиваются в рамках своего контрнаступления, — сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США», — процитировало Константинова РИА Новости.

Он подчеркнул, что никакого освобождения Донбасса или Крыма украинской стороне в действительности не нужно. К тому же на это у Киева просто нет сил, и взять их негде.

16 июня бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что польская армия займёт место ВСУ в случае их поражения. Он также назвал убийством отправку украинских военных в зону СВО с техникой, которой они не умеют пользоваться.

16 июня на совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой его украинский коллега Владимир Зеленский заявил о желании прекратить боевые действия. В том, что мир не наступил, он обвинил Россию, якобы блокирующую все инициативы.