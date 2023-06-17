Амстердам, 17 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно обыграла словацкую спортсменку Викторию Грунцакову в матче полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Хертогенбосе (Нидерланды).

JAMES ROSS/EPA/ТАСС Вероника Кудерметова

Спортсменка из России обыграла представительницу Словакии в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 20 минут. За это время Кудерметова, являющаяся 14-й ракеткой мира, семь раз подала навылет, два раза ошиблась при подаче и смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх возможных. Её оппонентка, занимающая 144-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку.

В финале турнира в Хертогенбосе Кудерметова сыграет ещё с одной российской спортсменкой — Екатериной Александровой, которая является действующей победительницей турнира. Финальный матч состоится 18 июня.

Лучшим результатом Кудерметовой является выход в четвертьфинал турнира Большого шлема Roland Garros в 2022 году, также на её счету один титул WTA. Турнир в Хертогенбосе категории WTA 250. Его призовой фонд составляет более $250 тыс.