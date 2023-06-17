Париж, 17 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Заявления президента России Владимира Путина о том, что многие его друзья-евреи считают имеющего еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа, поддержали читатели французской газеты Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Многие из комментирующих положительно оценили слова российского лидера, отметив, что он не ошибается, и даже назвав их «голосом мудрости».

«Молодец, мистер Путин, что нашел в себе мужество сказать правду», — написал один из комментирующих.

«Он говорит вслух то, о чем тихо думают еврейские общины по всему миру», — поддержал его второй читатель.

«Путин сделал всё, чтобы сблизиться с западным миром, но напрасно. Полный провал для большой Европы», — констатировал третий.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня в ходе дискуссии после пленарной сессии ПМЭФ-2023 Путин рассказал, что его друзья еврейского происхождения называют Зеленского позором еврейского народа. Глава государства подчеркнул, что киевские власти возвёли на пьедестал почёта неонацистов.

До этого президент отмечал, что то, что происходит на Украине, где сделали национальным героем нациста Бандеру, никогда не устроит Россию. Он рассказал, что после сноса памятников основавшего Украину первому председателю Совета народных комиссаров СССР Владимиру Ленину их заменили на Бандеру. Также глава государства уточнил, что удивлён поддержкой неонацистов со стороны Зеленского, имеющего еврейские корни.