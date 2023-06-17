Иркутск, 17 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В Следственном комитете России 17 июня сообщили о задержании подозреваемого в ЧП с разливом бензина на реке Лене в Иркутской области. В данный момент следователи решают вопрос избрания ему меры пресечения.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Установлено, что 12 июня 2023 года в акватории реки Лена помощник капитана, управляя танкером «Ерофеев Хабаров», совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901. В результате была повреждена цистерна с топливом, из которой вытекли нефтепродукты, в результате чего собственнику танкера и груза причинён крупный ущерб и создана угроза причинения вреда окружающей среде. В настоящий момент фигурант задержан, ему предъявлено обвинение», — сообщил СК в своём Telegram-канале.

Как ИА Регнум сообщало ранее, в Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера. Происшествие случилось неподалёку от посёлка Алексеевск. Один из столкнувшихся танкеров транспортировал 832 тонны бензина. В результате удара его цистерна повредилась, и часть топлива попала в реку. На место столкновения незамедлительно прибыли следователи и криминалисты.

Как в беседе с ИА Регнум заявил эколог Георгий Каваносян, попавший в реку бензин может растечься плёнкой на миллионы квадратных метров. Эксперт подчеркнул, что, как правило, разлив топлива в контексте последствий оказывается не таким уж тяжёлым происшествием, как если бы это была, к примеру, нефть или мазут, но в целом любой подобный разлив сильно влияет на газообмен между водоёмом и атмосферой. Нефтепродукт растекается плёнкой вплоть до нескольких микрон.