Киев, 17 июня, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения в четырёх регионах, сообщило 17 июня украинское минэнерго в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры из-за обстрелов в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях», — сообщило ведомство.

В министерстве отметили, что к настоящему моменту без электроснабжения остаётся часть потребителей Черниговской области, а также жители Запорожской и Днепропетровской областей.

17 июня в Минобороны РФ заявили, что российские военные 16 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ.

Удар был успешным, отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, не уточнив, о каком районе идёт речь.