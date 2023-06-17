Челябинск, 17 июня, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Проживающий в Челябинске 41-летний мужчина 17 июня убил девятилетнюю дочь, после чего попытался покончить с собой. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным журналистов, мужчина напал на девочку в квартире, нанеся ей смертельные раны. После убийства мужчина попытался покончить с собой, но выжил, несмотря на тяжёлые травмы. Его госпитализировали.

Соседи рассказали, что мужчина не проявлял ранее агрессии, но они назвали его странным и нелюдимым. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 июня в Красноярском крае погибла трёхлетняя девочка, когда с семьёй находилась на рыболовецкой точке, от выстрела из ружья. Против её отца возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии.