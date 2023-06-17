Москва, 17 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Сервис и отношение к пассажирам в аэропортах США гораздо хуже, чем в России. Об этом 17 июня заявил вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук в Telegram-канале.

Сергей Фадеичев/ТАСС Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук

Он описал обслуживание одной из американских воздушных гаваней и отметил, что после этого начинает ценить то, как это организовано в России.

«Сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать всё с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили», — написал Лещук.

Футболист отметил, что в российских аэропортах все привыкли к бесплатным бахилам, которые всегда в наличии, а в США каждый забоится о себе сам. Лещука разозлило небрежное отношение, и он заявил одному из работников о превосходстве российского сервиса, на что получил ответ, что тут не Россия.

«Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем"», — добавил вратарь.

Лещук не сообщил, как на это отреагировали в аэропорту. Он подчеркнул, что уровень обслуживания, который есть в России, трудно найти за рубежом.

Накануне вратарь московского клуба сообщил, что прибыл в Нью-Йорк, чтобы посетить джазовый концерт.