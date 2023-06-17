Самарканд, Израиль, 17 июня, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Житель узбекского города Самарканда убил трёх своих детей — двух девочек и одного мальчика, после того, как поссорился по телефону со своей женой. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана в Telegram-канале.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания

«В Самарканде 36-летний мужчина убил … своих несовершеннолетних детей — двух девочек и одного мальчика, после ссоры по телефону с женой, работающей в Израиле», — сказал он.

Уточняется, что после этого житель Самарканда пытался совершить самоубийство и в данный момент доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

Также указывается, что по этому факту надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня мужчина забаррикадировался в квартире одного из домов на юго-западе Москвы. Перед этим он напал на своих жену и дочь и нанес серьёзные ранения, однако им удалось сбежать. Позднее появились подробности произошедшего. Стало известно, что мать с дочерь скрылись в квартире соседа, а мужчина вернулся к себе домой и выпал с шестого этажа.