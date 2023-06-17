Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июня, в парке 300-летия Санкт-Петербурга в акватории Финского залива на высоту 179,5 метра были подняты флаги Российской империи, Советского Союза и государственный флаг Российской Федерации. По замыслу организаторов мероприятия, оно событие ознаменовало преемственность поколений, символизируя неразрывность исторических эпох и значимость великих традиций.

ПАО «Газпром» В Петербурге состоялось поднятие флагов трех исторических эпох

Как отмечалось в ходе тоожественного мероприятия, в свое время каждый из флагов являлся государственным символом России, под каждым из них совершались свои победы, достижения и подвиги, их триединство чествует многовековую историю.

Поднятие флагов приурочено к знаменательным датам, связанным с учреждением каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору императора Петра I.

ПАО «Газпром» В Петербурге состоялось поднятие флагов трех исторических эпох

Под флагом Российской империи совершались грандиозные реформы императора Александра II, было отменено крепостное право и одержана победа в русско-турецкой войне. Это время, когда русская культура обрела еще большую значимость на международном уровне. Красное знамя Советского Союза связано с Великой Победой. Именно в эту историческую эпоху проходила индустриализация страны, покорение космоса, развитие отечественной науки, культуры и спорта, их широкое признание во всем мире. История российского триколора не менее богата. Она берет свое начало в 1693 году, когда Петр I сделал его личным штандартом. 31 января (20 января по старому стилю) 1705 года царь издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» на внутренних речных артериях должны были поднимать бело-сине-красный флаг. В 1720 году триколор был зафиксирован в Морском уставе в качестве знамени торгового флота.

Ансамбль из трех флагштоков такой высоты не имеет аналогов в мире. Проект реализован ПАО «Газпром». Ожидается, чтл развевающиеся на огромной высоте флаги станут новой достопримечательностью Санкт-Петербурга, частью исторического парка, знаменуя гордость Родиной и уважение к ее истории.