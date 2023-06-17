Белград, 17 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Спартак» из города Суботица (Сербия) назначил бывшего футболиста сборной России Александр Кержаков новым главным тренером. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба сербской команды на своей официальной странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Петр Ковалев/ТАСС Александр Кержаков

Уточняется, что контракт с 40-летним специалистом из России рассчитан на один год и в него включена опция о возможности продления его ещё на один сезон.

Последней командой, в которой работал Кержаков, была кипрская «Кармиотисса», он был ней тренером с февраля по начало апреля. За это время клуб проиграл четыре матча, два выиграл и дну встречу завершил с ничейным результатом.

Также Кержаков в сезоне-2021/22 тренировал клуб РПЛ «Нижний Новгород», который под его руководством смог финишировать в чемпионате России на 10-м месте, а до этогое томскую команду «Томь».

За время своей игровой карьеры он играл в петербургском «Зените» и московском «Динамо», а также в испанской «Севилье» и швейцарском «Цюрихе». В составе команды из Санкт-Петербурга три раза стал чемпионом России, обладателем Кубка России и два раза — суперкубка России, а вместе с «Севильей» выиграл Кубок УЕФА, Кубок Испании и суперкубок этой страны.

В завершившемся сезоне «Спартак» из Суботицы финишировал на 13-м месте в чемпионате Сербии, из-за чего вынужден был играть в группе вылета, по итогам которой занял 10-е место. Это позволило клубу остаться в высшем дивизионе сербского футбола.