Москва, 17 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге 17 июня, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были все делегации, которые хотели принять участие.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков ответил журналистам, что не было зарубежных делегаций, которым отказали или не пустили на форум.

ПМЭФ-2023 стартовал 14 июня. На форуме организовали 140 различных мероприятий. В 2023 году в форуме приняли участие 17 тыс. представителей из 130 стран. Участники ПМЭФ подписали 900 соглашений, общая сумма которых достигла почти 3,9 трлн руб. В этом году российский лидер Владимир Путин выступил на ПМЭФ 16 июня. Во время своей речи на форуме глава государства заявил, что Запад делает всё, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в ходе спецоперации на Украине.

Кроме того, главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург на встречу с президентом России.