Песков: ПМЭФ посетили все делегации, пожелавшие участвовать в форуме
Москва, 17 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге 17 июня, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были все делегации, которые хотели принять участие.
Песков ответил журналистам, что не было зарубежных делегаций, которым отказали или не пустили на форум.
ПМЭФ-2023 стартовал 14 июня. На форуме организовали 140 различных мероприятий. В 2023 году в форуме приняли участие 17 тыс. представителей из 130 стран. Участники ПМЭФ подписали 900 соглашений, общая сумма которых достигла почти 3,9 трлн руб. В этом году российский лидер Владимир Путин выступил на ПМЭФ 16 июня. Во время своей речи на форуме глава государства заявил, что Запад делает всё, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в ходе спецоперации на Украине.
Кроме того, главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург на встречу с президентом России.