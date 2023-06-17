Москва, 17 июня, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Тело сотрудника Большого театра нашли в захламлённой квартире на севере Москвы. Полиция отправилась к нему домой после того, как он не вышел на работу. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

14 июня в полицию обратились представители Большого театра с просьбой помочь разыскать их электромонтёра, который около 10 дней назад перестал выходить на связь. На домашний адрес мужчины направили наряд полиции, но дверь никто не открыл. Оперативникам при помощи сотрудников МЧС пришлось вскрыть квартиру. На кухне они нашли тело 76-летнего мужчины.

«Поступило заявление от ведущего инженера Большого театра о том, что с 4 июня на связь перестал выходить один из сотрудников. В квартире по месту жительства было обнаружено тело 76-летнего мужчины, сама квартира захламлена мусором», — рассказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку и выясняет причину смерти. По предварительным данным смерть не носит криминальный характер