Варшава, 17 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Самолёт с сотрудниками охраны президента ЮАР Сирила Рамафосы, а также с находящимися там представителями СМИ не получил необходимые разрешения, чтобы отправиться в Россию. Об этом 17 июня сообщила в Twitter одна из журналисток делегации Куинен Масуаби.

JOHANNA GERON / POOL / EPA/ТАСС Президент ЮАР Сирил Рамафоса

«Нашему правительству не удалось договориться о безопасном доступе в воздушное пространство Венгрии. Поэтому сотрудники службы охраны президента вместе с журналистами в Россию не отправятся», — написала она

Как сообщил телеканал News24, самолёт вернётся в ЮАР.

Лайнер президента ЮАР, направлявшегося в Киев, 16 июня заблокировали в Польше. Сотрудникам службы охраны и журналистам не разрешили сойти с борта. Заблокированными оказались 120 человек.

Глава службы охраны генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в саботаже и расизме. При этом власти Польши заявили, что охрана отказалась выходить, так как ей не разрешили взять оружие. Про журналистов они умолчали. Один из них Питер Дю Туа сравнил ситуацию на борту с чистилищем.

Рамафоса при этом смог посетить Киев и провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. На 17 июня у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.