Луганск, 17 июня, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ на купянском направлении, сообщил 17 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащие ВС РФ

«В районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», — заявил Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллеристы «Западной» группировки в Харьковской области нанесли удары в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое.

По данным Минобороны, на купянском направлении российские военные ликвидировали за сутки более 40 украинских военных. Также они уничтожили бронетранспортёр, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813808" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские военные ликвидировали на купянском направлении украинскую ДРГ

Деятельность другой украинской ДРГ пресекли российские военные на краснолиманском направлении в районе населённого пункта Кузьмино в ЛНР.

На этом направлении российские военные за сутки нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Серебрянского лесничества, а также в районах села Невское и посёлка Червоная Диброва в ЛНР и в ДНР в районе села Ямполовка.

«За сутки [на краснолиманском направлении] уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщил Конашенков.

Конашенков 17 июня сообщил, что российские военные 16 июня нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Российские военкоры сообщили 17 июня о первой за долгое время дневной атаке ВСУ на запорожском направлении.