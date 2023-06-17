Москва, 17 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России назвали общее число потерь украинских войск на на запорожском и херсонском направлениях. Как заявил на брифинге 17 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, они составили до 275 военнослужащих.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах Жеребянки, Малой Токмачки и Мирного Запорожской области», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Конашенков заявил, что суточные потери ВСУ на данном направлении составили более 235 военных. Помимо этого, на херсонском направлении российские украинские войска также в течение суток потеряли до 40 военнослужащих.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», — сообщило Минобороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские потери на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях за сутки 14 июня превысили 850 военных. Как заявил представитель Минобороны, ВСУ предприняли попытки наступать на данных направлениях, но потерпели неудачи. Так, на южнодонецком и запорожском российские военные уничтожили 20 танков и четыре боевые машины пехоты, а также15 бронемашин и несколько артиллерийских систем, а на херсонском — САУ «Акация».

Также ранее командир одного из подразделений Вооружённых сил России рассказал, как они не дают ВСУ принимать решения в ходе атак на запорожском направлении. Военнослужащий поделился, что украинские войска пытаются малыми группами прощупать российскую оборону, но им не позволяют приблизиться даже на 100 метров.