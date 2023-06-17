Москва, 17 июня, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Дмитрий Песков 17 июня в беседе с журналистами опроверг заявления, что канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, не соединяют с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на попытки добиться телефонного разговора.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, это не правда <…> Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Кремль разделяет заявления Шольца и Макрона о необходимости вести диалог на высшем уровне. Путин остаётся открытым для переговоров.

Ранее Песков уже комментировал слова лидеров Франции и Германии поговорить с российскими президентом. Пресс-секретарь отметил, что такой разговор позволил бы Макрону и Шольцу напрямую узнать позицию Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц 10 июня заявил, что планирует пообщаться с Путиным в ближайшее время. Через три дня канцлер сказал, что у него мало причин для разговора с президентом России. Последний раз они, по официальным данным, они разговаривали в декабре 2022 года. Макрон также неоднократно заявлял, что хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и украинский вопрос в целом.