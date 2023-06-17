Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Поднятие флага Советского Союза в Санкт-Петербурге — это символ преемственности истории российского государства. Об этом 17 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг СССР

«Это символ преемственности», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что России очень древняя и богатая история, которая не ограничивается периодом Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации, а также флагов Российской империи и Советского Союза в Санкт-Петербурге. Глава государства наблюдал за поднятие знамён с борта яхты «Охта». Флагштоки, на которые подняли флаги, находятся в акватории Финского залива.