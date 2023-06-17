Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 13:59 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина на 17 июня намечено много важных мероприятий, включая встречу с делегацией из Африки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Эдуард Корниенко Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

По словам Пескова, у президента сегодня не менее насыщенный день, чем накануне, 16 июня.

После участия в церемонии поднятия флагов России, СССР и Российской империи перед «Лахта центром» глава государства вернётся в Контснтиновский дворец. Здесь он проведёт встречу с делегацией из Африки.

«Судя по графику вылета, после посещения Киева первым сюда прилетит [президент ЮАР Сирил] Рамафоса, здесь будет председатель Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули», — сказал Песков.

Он добавил, что на встречу с Путиным приехали представители Демократической Республики Конго и Уганды. Президент встретится с теми представителями африканских стран, у которых 16 июня в Киеве состоялись переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

17 июня Путин с яхты в акватории Финского залива наблюдал за церемонией подъёма флагов РФ, СССР и Российской империи, приуроченной к датам учреждения каждого из них. Триколору Петра Первого исполнилось 330 лет, флагу Российской империи — 165 лет, Красному знамени –100 лет.

Накануне, 16 июня, Путин выступил на ПМЭФ, сделав ряд важных заявлений, в том числе по теме спецоперации. По словам Пескова, заявления Путина вызвали большой резонанс, многих в мире задела за живое история с украинским антисемитизмом.