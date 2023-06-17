Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июня прокомментировал реакцию мировой общественности на выступление российского лидера Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме днём ранее. Как отметил представитель Кремля, видно, что оно вызвало большой интерес.

Рамиль Ситдиков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума

«Видно, что большой интерес в мире. Анализируют, там было сказано много вещей. Видно, что история с украинским антисемитизмом задела за живое, это видим, понимаем. Это не осталось незамеченным. В большей части мира огромный интерес к этому мероприятию», — прокомментировал Песков.

Он также не усомнился, что речь Путина услышали на Западе. Представитель Кремля выразил твёрдую уверенность в этом. Во время своей речи на форуме глава государства заявил, что Запад делает всё, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в ходе спецоперации на Украине. По мнению Путина, это приведёт только к тому, что Украина полностью перестанет использовать собственную технику. Вместе с тем, президент также заявил, что заставить другие государства следовать чьим-либо интересам сложно, а иногда и невозможно. Путин подчеркнул, что невозможно заставить какую-либо страну с многомиллионным населением, к примеру, не покупать зерно у России, чтобы она страдала от голода.

Петербургский международный экономический форум открылся 14 июня. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов может превысить 6 трлн рублей. Программа ПМЭФ насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более 1 тыс. модераторов и спикеров.