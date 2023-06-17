Якутск, 17 июня, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Аварийная посадка вертолёта Ми-8 под Якутском произошла из-за неисправности главного редуктора, сообщило 17 июня Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале.

Russianhelicopters.aero Ми-8

Ведомство начало доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ми-8, следовавший из Якутска в село Соболох Момского района, совершил 17 июня вынужденную посадку на расстоянии 90 км от региональной столицы. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.

По данным СК, решение экстренно посадить вертолёт командир экипажа принял из-за неисправности главного редуктора. Посадка вертолёта прошла благополучно, никто в результате не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, управление МЧС по Якутии 17 июня распространило информацию об аварийной посадке Ми-8 компании «Алроса». Позже Telegram-канал «112» уточнил, что вертолёт пришлось посадить из-за отказа редуктора основного винта.